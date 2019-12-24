В новогоднюю ночь все мы ждем волшебства и, конечно же, подарков под елочку. Получать их приятно, но не менее радостно самому преподносить сюрпризы.

Какие подарки любят известные телеведущие и артисты, а что им лучше не дарить? Как они сами подходят к выбору сюрпризов для родных и близких? Об этом рассказали звезды концерта "На Интере - Главная елка страны".

Макс Барских:

Я подхожу к выбору подарков творчески. Случалось, сам картины рисовал, открытки делал и даже разрабатывал с парфюмером личный аромат для друзей. Стараюсь находить то, что нужно, и быть внимательным к моим близким, улавливать в разговорах, что им интересно, узнавать, о чем они мечтают, и исполнять их мечты.

Александр Лукьяненко, ведущий "Полезной программы" на "Интере":

Терпеть не могу, когда мне дарят что-то вроде носков, подарки без выдумки, которые я сам вполне могу себе купить. Не люблю, когда дарят парфюмерию, потому что предпочитаю выбирать ароматы сам. Зато очень люблю получать и дарить билеты на какое-нибудь мероприятие или путевку. Я - за новые впечатления.

Жанна Тихонова, ведущая программы "Жди меня. Украина" на "Интере":

Под елку хочу путевку. И улететь далеко-далеко: в Брюгге, Амстердам, на Мальдивы, на Кубу... Сковородку классную тоже хочу. И чтобы было время и желание котлет домашних нажарить. И чтобы было кого покормить вкусно, тоже хочу. Люблю читать. Если книгу - то сборник стихов для детей Веры Полозковой.

MONATIK:

Я рад всем подаркам. Люди же старались! Но вот сертификат на прыжок с парашютом мне явно не нужен.

Коля Серга:

Говорят, в подарке самое важное - внимание. И не тот факт, что ты просто вспомнил о существовании человека, а насколько твое внимание к нему глубоко. Насколько ты можешь увидеть его потребности. Если ты смог что-то сокровенное разглядеть, почувствовал, нашел, подарил - и человек видит отражение себя в подарке… Наверное, это высшее чувство удовольствия, когда тебе удается нырнуть так глубоко, куда до тебя "не ступало" внимание другого человека.

Андрей Доманский, ведущий новогоднего концерта и проектов "Готовим вместе" и "Круче всех" на "Интере":

Самое главное на Новый год - подготовить подарки детям. Важно оценить надобность этих подарков. Сегодняшние дети растут максимально избалованными. Столько соблазнов вокруг! И они все могут получить по щелчку пальцев. Тем более если родители нормально зарабатывают. У меня в детстве не было и 5 процентов того, что есть у моих детей. Был ли я несчастен? Ни в коем случае! Возможно, стоит взять полезный опыт из своего детства и побудить современных детей развлекаться самостоятельно, самим придумывать себе игры?

Анастасия Даугуле, ведущая новогоднего концерта и программы "Утро с Интером":

Не понимаю, когда на Новый год дарят хозяйственную утварь, всякие кастрюли, кулинарные приборы. Такими подарками меня не обрадуешь. Зато всегда буду рада духам с красивым ароматом и путешествиям.

Ани Лорак:

Дочь каждый год пишет письмо Деду Морозу и заказывает у него подарки. Но я смотрю на ее поведение, потому что хорошие подарки София должна заслужить. Это раньше, когда она была совсем маленькой девочкой, все мечты сбывались. Сейчас она более взрослая, и я приучаю ее к ответственности. Поэтому сначала она должна сделать добрые дела, а уж потом будут происходить чудеса. Все, что хочет, София может получить, если она хорошо себя вела, хорошо училась и выполняла все задания.

Какими подарками порадуют зрителей любимые артисты и телеведущие в новогоднюю ночь - увидим совсем скоро, во вторник, 31 декабря, в 22:20 в концерте "На Интере - Главная елка страны".