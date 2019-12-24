На 68 году жизни скончалась известная писательница любовных романов Джоанна Линдсей. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина скончалась еще в октябре, но о ее смерти сообщили только сейчас.

О смерти рассказал ее сын Альфред. Женщина умерла от рака легких, а ее семья была "слишком опустошена ее смертью", чтобы огласить о кончине ранее.

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Линдсей начала писать любовные романы в 1970-х годах в возрасте 25 лет.

Женщина написала более 60 книг, которые были переведены на 12 языков. Тираж ее романов оставил более 54 миллиона экземпляров.

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