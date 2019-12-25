Говорить королева. Одна з британських традицій на Різдво - сімейний перегляд звернення Її Величності Єлизавети Другої. У своєму посланні до нації монархиня підбиває підсумки року та згадує найважливіші на її думку події. Чому Її Величність вважає цей рік складним - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Традиційно із музики починається щорічне різдвяне звернення королеви. Минулого року це були колядки у виконанні хору хлопчиків із Кембриджу. Цього разу королівський оркестр зіграв національний гімн "Боже, бережи королеву". Ці 10 хвилин звернення Її Величності вже котрий рік поспіль стають найпопулярнішими на британському телебаченні. Зазвичай його транслюють одночасно на кількох каналах. А сама Єлизавета, яка сидить за письмовим столом у Віндзорському замку, вже стала символом Різдва.

"Виклики, які стоять перед людьми нині - відрізняються від тих, які мало моє поколінням. Але мене вражає, як нові покоління з таким же запалом борються за те, що вважають важливим - захист нашого довкілля та нашого клімату", - говорить Єлизавета IІ, королева Великої Британії.

Це єдина промова, яку королева пише особисто. Без допомоги помічників та секретарів. І в ній завжди йдеться про віру в Бога та людей, які надихали Єлизавету впродовж року. Загалом це своєрідне підбиття підсумків. А що 2019 був аж ніяк не легким, зізналася Її Величність.

"Своїм вченням та прикладом, Ісус Христос показував світу, як маленькі кроки, зроблені у вірі та надії, можуть перемогти давні розбіжності та глибокі відмінності, щоби принести гармонію та порозуміння. Багато із нас намагалися слідувати його кроками, але дорога, звісно, була не завжди рівною, багато разів продовж року на ній з'являлися вибоїни", - говорить Єлизавета II.

В подробиці монархиня не вдавалася. Але зрозуміло, що під вибоїнами мала на увазі не лише політичні перипетії брекзиту, але й сповнене скандалами життя королівської родини. На початку року чоловік Єлизавети принц Філіп спричинив аварію на дорозі. Внук принц Гаррі та Меган Маркл ніяк не знайдуть спільну мову із пресою. А улюблений син Ендрю із головою погруз у секс-скандалі за участю американського мільярдера Джеффрі Епштейна. Так, що йому навіть довелося скласти всі королівські обов'язки.

"Це був надзвичайно складний рік для монархії. Мені дуже шкода королеву. Адже ій 93 роки, вона фантастично правила країною. Звичайно, були певні проблеми то тут, то там. Але вона точно чекала спокійних днів. Адже внуки щасливо поженилися. Та раптом все пішло шкереберть", - говорить Пенні Джуніор, королівський біограф.

Крім того, підводить здоров'я чоловіка королеви. 98-річний принц Філіп чотири дні провів у лікарні напередодні Різдва. Підліковував давню болячку. Тож вранці до церкви не пішов.

Ранкову різдвяну службу проігнорував і принц Гаррі. Він з дружиною та семимісячним сином відпочиває у Канаді. Цей вибір дивує королівських коментаторів, адже за традицією уся сім'я разом відвідує церкву. Очікувано на службі не було і принца Ендрю. Після скандалу - він намагається не показуватися поряд з Її Величністю.