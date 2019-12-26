В американском городе городе Уосо запрет на игру в снежки действовал в течении 50 лет. Об этом сообщает Associated Press.

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Власти решили снять этот запрет. Он действует в городе с 1962 года. В Законе прописано, что снежки приравниваются к камням. Их бросание может привести к тяжелым травмам.

За 15 лет в городе выписали 10 штрафов по этой статье.



Ранее сообщалось, что американка угнала частный самолет и разбила его.