В США разрешат играть в снежки [ Редактировать ]
В американском городе городе Уосо запрет на игру в снежки действовал в течении 50 лет. Об этом сообщает Associated Press.
Власти решили снять этот запрет. Он действует в городе с 1962 года. В Законе прописано, что снежки приравниваются к камням. Их бросание может привести к тяжелым травмам.
За 15 лет в городе выписали 10 штрафов по этой статье.
Ранее сообщалось, что американка угнала частный самолет и разбила его.
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