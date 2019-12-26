Новый год уже совсем близко. В связи с этим большинство украинцев уже задумываются над тем, какие напитки выбрать и блюда приготовить к новогоднему столу.

Какой алкоголь и кому нужно пить 31 декабря - 1 января?

Если вам не больше 20 лет, не стоит употреблять слишком крепкие напитки: коньяк, текила, самбука. Пожалейте свой организм. Если хотите "забыться" и уснуть, лучше выпейте сразу водки. Вам не будет так плохо, как может быть при коньяке и текиле.

Лицам от 20 лет врачи рекомендуют употреблять напиток, который останется их соратником на всю ночь. Не стоит смешивать и баловаться, ведь это может привести к плачевным последствиям.

Новогодняя ночь - время радости и счастья. А алкоголь не самый лучший вариант для достижения этих эмоций. Выпейте бокал шампанского или вина и наслаждайтесь компанией самых близких и родных.

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