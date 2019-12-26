Нацотбор на "Евровидение-2020": названо имя второго судьи [ Редактировать ]
Стало известно имя второго члена жюри, который будет оценивать конкурсантов Национального отбора на "Евровидение-2020". Так, место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль.
"Я рада стать членом жюри национального отбора конкурса "Евровидение", быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается", - сказала Тина Кароль.
Также звезда отметила, что "задача артиста - достойно выступить на конкурсе, а после - стать настоящей звездой в своей стране".
Ранее сообщалось, что объявлено имя первого члена жюри Национального отбора на "Евровидение-2020".
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