Стало известно имя второго члена жюри, который будет оценивать конкурсантов Национального отбора на "Евровидение-2020". Так, место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль.

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"Я рада стать членом жюри национального отбора конкурса "Евровидение", быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается", - сказала Тина Кароль.

Также звезда отметила, что "задача артиста - достойно выступить на конкурсе, а после - стать настоящей звездой в своей стране".

Ранее сообщалось, что объявлено имя первого члена жюри Национального отбора на "Евровидение-2020".