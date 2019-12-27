І далі до справи у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Усі судді Переяславського райсуду заявили про самовідведення. Тож матеріяли скерували до Київського апеляційного суду, там мають визначити підсудність справи. Ухвалитити рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваним необхідно до 31 грудня. Інакше вони вийдуть на волю.

Нагадаємо, підозру у вбивстві раніше оголосили інспектору поліції. Учасниками злочину були троє дорослих осіб, двоє з них правоохоронці. Та ще один неповнолітній, 16-річний син поліцейського. Трагедія сталася на початку червня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Правоохоронці на підпитку стріляли по пляшках і влучили у дитину. Зброї так і не знайшли.