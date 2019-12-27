Рак печени - злокачественное заболевание, которое преимущественно появляется у мужчин в возрасте 50-60 лет. Симптомы этой болезни часто расплывчаты и не проявляются, пишет Express.

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Врачи уверяют, что первое, чего нужно остерегаться - это опухший или отекший живот, он также может быть болезненным.

Опухший живот также может быть вызван повышением давления в печени, вызванным раком. На рак печени могут указывать и другие симптомы: потеря веса и аппетита, чувство сытости после небольшого количества еды, желтуха, кожный зуд, чувство сильной усталости, слабости.

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