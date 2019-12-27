Яблоки - полезный фрукт, который богат микроэлементами и витаминами. В нем присутствует аскорбиновая кислота, витамин К, железо, фосфор, магний, калий, цинк, натрий и медь. Однако есть противопоказания, при которых нельзя есть этот продукт.

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Вместе с тем, медики предупреждают об опасности употребления яблок сразу после основного приема пищи, так как они "атакуют" защитную кислотную оболочку зубов. По этой причине их нужно есть лишь после 30-40 минутного перерыва.

Наряду с этим, исследователи из английского университета Ридинга доказали, что вероятность столкнуться с инсультом или инфарктом снижается, если ежедневно кушать два-три плода. Во фруктах присутствуют антиоксиданты, которые эффективно блокируют раковые клетки. Крайне полезна и кожура, которую не следует срезать, рекомендуется употреблять яблоко целиком.

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