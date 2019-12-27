Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о подозрении одному из участников в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева на судебном заседании по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-службу ГПУ.

По информации правоохранителей, действия подозреваемого выразилась в преследовании журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, а также хулиганских действиях в отношении него (часть 1 статьи 28, часть 2 статьи 171 и часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины)

"В пятницу, 27 декабря 2019 года, следователями Соломенского УП ГУ НП в г. Киеве по согласованию Киевской местной прокуратуры №9 сообщено о подозрении 29-летнему жителю Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста, которые имели место 24.12.19 возле помещения Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Читайте также Убийство Шеремета: мать и жена Антоненко обратились к Авакову

Также в отношении этого мужчины продолжается судебное разбирательство в другом уголовном производстве по части 4 статьи 296, части 2 статьи 263 УК Украины, стороной обвинения подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в Соломенский районный суд города Киева.



Погода вредная: синоптики ошарашили жутким прогнозом Добавим, что в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом возле Киевского апелляционного суда, также расследуется факт причинения телесных повреждений указанному журналисту, квалифицирован по части 2 статьи 345-1 УК Украины.

В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, и собирают соответствующие доказательства.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.