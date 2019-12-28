В пятницу, 27 декабря, в Киеве на мосту Патона произошло серьезное ДТП. Так, Toyota Land Cruiser вылетел на встречку, столкнулся с Daewoo Gentra и врезался в отбойник. В результате госпитализировали троих людей из салона Daewoo, передает "Информатор".

По предварительной информации, Toyota двигался по полосе реверса в сторону центра и его резко стало сносить на встречку, где авто врезалось в Daewoo, потеряло колесо и оказалось в отбойнике. В результате аварии двоих пассажиров и водителя Gentra госпитализировали с травмами разной тяжести.

По словам очевидца, водитель Toyota находился в состоянии или алкогольного, или наркотического опьянения, так как вел он себя очень странно. Но правоохранители данные предположения не прокомментировали.

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