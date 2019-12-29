В воскресенье, 29 декабря, начался обмен пленными между Киевом и ОРДЛО. Об этом сообщает "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.

"Обмен начался", - отметила "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.

"Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Однако вчера, по нашим данным, два человека согласились перемещаться в ДНР, еще три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", - сообщила Морозова.

Раньше сообщалось о том, что условия освобождения пленных согласованы. А также Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.