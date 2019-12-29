На Донбассе начался обмен пленными (трансляция) [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 декабря, начался обмен пленными между Киевом и ОРДЛО. Об этом сообщает "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.
"Обмен начался", - отметила "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.
"Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Однако вчера, по нашим данным, два человека согласились перемещаться в ДНР, еще три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", - сообщила Морозова.
Раньше сообщалось о том, что условия освобождения пленных согласованы. А также Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.
по теме
Военнопленных "ДНР"и "ЛНР" доставили к месту обмена
Военнопленных "ДНР" и "ЛНР" доставили к месту запланированного обмена пленными
Наблюдатели ОБСЕ выехали к месту обмена пленными
29 декабря пройдет обмен пленными между Украиной и "ЛДНР"
Обмен пленными: названы еще имена возможных участников
На одном из российских каналов показали троих военнопленных украинцев из колонии в Донецке
"Нам не удалось достичь прогресса": Пристайко расказал о переговорах в Минске
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на переговорах в Трехсторонней контактной группе не удалось достичь договоренности об обмене
Курс валют на новогодние праздники: прогноз НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны с 28 декабря-7 января