Военнопленных "ДНР"и "ЛНР" доставили к месту обмена [ Редактировать ]
Военнопленных "ДНР" и "ЛНР" доставили к месту запланированного обмена пленными. Об этом сообщает ТАСС.
Охрану им обеспечивали "сотрудники республиканских правоохранительных органов".
Раньше сообщалось о том, что условия освобождения пленных согласованы. А также Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.
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