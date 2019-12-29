Каменских в татуировках и латексном комбинезоне "взорвала" сеть [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Настя Каменских взбудоражила сеть нарядом. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.
Каменских позирует в блестящем латексном комбинезоне черного цвета а руки ее украшены татуировками. Образ она дополнила необычной прической - парик с гладкими черными волосами длиной чуть ниже плеч.
Раньше сообщалось о том, что обнаженная Каменских шокировала поклонников. А также Настя Каменских "засветила" глубокое декольте.
по теме
Из плена отпустили первых украинцев: список освобожденных
Первых 25 украинцев освободили из плена
Военнопленных "ДНР"и "ЛНР" доставили к месту обмена
Военнопленных "ДНР" и "ЛНР" доставили к месту запланированного обмена пленными
Наблюдатели ОБСЕ выехали к месту обмена пленными
29 декабря пройдет обмен пленными между Украиной и "ЛДНР"
Курс валют на новогодние праздники: прогноз НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны с 28 декабря-7 января
В Украине пройдут массовые проверки аптек
Министерство охраны здоровья Украины проведет тщательную проверку препаратов