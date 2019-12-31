Трамп назвал дату завершения торговой войны с Китаем [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки и Китай подпишут первую часть большого торгового соглашения, которое может положить конец таможенным войнам между двумя крупнейшими экономиками мира. Когда это произойдет президент США Дональд Трамп в Twitter.
Я буду подписывать первую часть нашего огромного и всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая. Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй части соглашения7 - говорится в посте Трампа.
Раньше сообщалось о том, что в Китае ввели санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch.
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