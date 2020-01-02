Вырезали из авто: в жутком ДТП погиб мужчина (фото) [ Редактировать ]
В Днепропетровской области в Юривском районе случилось ДТП. Известно, что в аварии погиб человек. На место происшествия сразу выехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Установлено, что водитель легкового автомобиля ЗАЗ 1102 "Таврия", вероятно, не справившись с управлением, въехал в дорожный отбойник. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Подразделением ГСЧС помощью спецоборудования тело погибшего было деблокировано и изъято из конструкций поврежденной машины.", - говорится в сообщении.
Полиция сейчас проводит следственные действия по установлению обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.
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