В Амстердаме начал действовать самый высокий в Европе налог для туристов [ Редактировать ]
В столице Нидерландов Амстердаме с 1 января начал действовать новый налог для туристов, который теперь является самым высоким в Европе, сообщает The Telegraph.
Сообщается, что теперь за каждую проведенную ночь в Амстердаме туристам придутся платить дополнительные 3 евро в дополнение к ранее существовавшему налогу в 7% от стоимости жилья. Также до 10% повысится сбор при бронировании жилья через сервис Airbnb.
Ранее сообщалось, что популярная туристическая страна ввела налог на туризм.
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