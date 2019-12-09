В Турции ввели налог на туризм. Он будет работать уже с 2020 года. Об этом сообщает издание TourismGuncel.

"Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа", - говорится в сообщении.

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Также, сообщается что в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. Этот налог будут оплачивать уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

Ранее сообщалось, что в Италии пошли на уступки туристам.