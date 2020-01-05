Умер врач-онколог Андрей Павленко: появилось видеообращение [ Редактировать ]
В воскресенье, 5 января, ушел из жизни хирург-онколог из Петербурга Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка. Об этом сообщает издание "Такие дела".
В 2018 он узнал собственный диагноз и начал вести блог об онкологии - как лечится он и другие пациенты.
За несколько дней до смерти Андрей Павленко опубликовал в фейсбуке прощальный пост, в котором призвал людей с онкологическими заболеваниями не опускать руки.
Ранее сообщалось, что умер известный британский музыкант.
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