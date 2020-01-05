"Найскладніший рік за півстоліття" - так американська преса каже про 2020. Адже на США чекають і виборчі перегони, і "друга серія" імпічменту, і загроза ескалації конфлікту з Іраном. Дмитро Анопченко - про те, ще цей рік означатиме для Америки і як позначиться на Україні.

У Сполучених Штатах ця осінь минула під знаком імпічменту. Жовтень, листопад, грудень… Не було і дня, щоб американська преса про нього не писала. Тому своєрідний підсумок року - рішення конгресменів (хоча і не остаточне) Трампа від влади усунути. Але варто розуміти - це лише початок.

Коротка пауза на свята і з початку січня скандал повернеться на перші шпальти газет. Адже справу має забрати собі Сенат. За планом команди Трампа, республіканці у верхній палаті Конгресу мали почати розгляд уже із 7-8 січня, влаштувати гучні слухання, викликавши всіх, кого демократи в нижній палаті не зажадали допитати (зокрема Джо Байдена і його сина), і провести фінальне засідання, на якому зняти з президента всі обвинувачення. У тому, що однопартійці президента виправдають, а противники усунути не зможуть, експерти абсолютно впевнені.

"Потрібно 67 сенаторів - дві третини голосів, - щоб проголосувати за усунення президента. Шанси, що таку кількість наберуть, - нульові", - говорить Моллі Рейнольдс, політичний експерт.

Але поки що цей план "пробуксовує". Демократи (щоб зірвати такий сценарій) не передають папери в Сенат. В інтересах Трампа поставити крапку в історії з імпічментом хоча б до березня, його противники затягуватимуть процес скільки зможуть.

Аби зрозуміти, що відбуватиметься далі, не треба ходити до ворожок. "Американський календар" розписаний до дрібниць. Навесні в активну фазу увійде виборча кампанія. Влітку і демократи, і республіканці проведуть свої з'їзди, де затвердять кандидатів у президенти, і вже наприкінці осені, 3 листопада, день виборів.

Саме тому Трамп віддав наказ про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, адже його виборці підтримують жорсткі дії і рейтинг зростає. Саме тому до війни з Іраном не дійде - воєнні операції за кордоном електорат Трампа схвалює, а масштабних бойових дій не хоч

"Ми пішли на такі дії, щоб зупинити війну, а не почати нову!"

З огляду на все, що відбувається, варто замислитися, а як усе це на Україні й на нас із вами позначиться? З одного боку заморожувати військову допомогу ніхто вже не наважиться, після того, як цей крок став приводом для імпічменту. З іншого - українську карту продовжать розігрувати.

І тут на перший план вийде президентський юрист, Руді Джуліані, та його "українське розслідування". Дональду Трампу важливо довести, що в Україні були серйозні факти корупції - це може виправдати, чому він під час телефонної розмови просив Зеленського проводити розслідування.

Тож порушення зараз шукають і у фінансових корпораціях (які працювали в Україні й пов'язані з демократами), і в роботі американського посольства в Києві за часів Йованович. Адже це могло б дати "команді захисту" додаткові аргументи. Тож про Україну говорити не припинять і у 2020. І для Києва це і виклик, і ризик зробити неправильний крок, і водночас - шанс на хвилі загальної зацікавленості "пробивати" потрібні для держави питання.