У Каховці розслідують обставини резонансного вбивства в новорічну ніч [ Редактировать ]
Представники Офісу Генпрокурора та ДБР сьогодні прибули до Херсона і зустрілися з потерпілими внаслідок гучного вбивства у Каховці.
Нагадаємо, конфлікт двох чоловіків у новорічну ніч закінчився стріляниною, в результаті якої один із них загинув. Вбивство викликало великий резонанс у Каховці та масові акції протесту, оскільки до інциденту можуть бути причетні працівники поліції. Тепер столичні фахівці мають ретельно вивчити версії злочину та хід розслідування на місці. Вони вже відкрили ще одне провадження.
"Є ще одне паралельне провадження, слідство по якому проводиться ДБР, очолює група Генеральної прокуратури, яке стосується можливих зловживань, перевищення службових обов'язків працівниками правоохоронних органів", - повідомив Ігор Івченко, прокурор Херсонської області.
по теме
На Черкащині п'яний водій протаранив компанію підлітків
Четверо хлопчиків рухались по узбіччю - як опинились під колесами автомобіля діти навіть не пам'ятають
Пожежа в Одеському коледжі: експерти ідентифікували тіла всіх загиблих
Останнім впізнали директора Інституту морської біології доктора біологічних наук Бориса Александрова
"Опозиційна платформа - За життя" закликає розслідувати резонансні пожежі на Одещині
У депутатів Одеської облради багато запитань до керівництва регіонального управляння Служби з надзвичайних ситуацій
Поліція затримала підозрюваних у жорстокому вбивстві двох дівчат
Чоловіка та жінку вистежили за орієнтуванням та арештували на залізничному вокзалі в Одесі
Мужчина пришел поздравить соседку и зарезал ее
В ночь на воскресенье, 5 января, в Одесской области произошел трагический инцидент