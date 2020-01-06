Представники Офісу Генпрокурора та ДБР сьогодні прибули до Херсона і зустрілися з потерпілими внаслідок гучного вбивства у Каховці.

Нагадаємо, конфлікт двох чоловіків у новорічну ніч закінчився стріляниною, в результаті якої один із них загинув. Вбивство викликало великий резонанс у Каховці та масові акції протесту, оскільки до інциденту можуть бути причетні працівники поліції. Тепер столичні фахівці мають ретельно вивчити версії злочину та хід розслідування на місці. Вони вже відкрили ще одне провадження.

"Є ще одне паралельне провадження, слідство по якому проводиться ДБР, очолює група Генеральної прокуратури, яке стосується можливих зловживань, перевищення службових обов'язків працівниками правоохоронних органів", - повідомив Ігор Івченко, прокурор Херсонської області.