Моторошна аварія на Черкащині. У селі Гарбузин п'яний водій на швидкості влетів у компанію підлітків - один юнак загинув, двоє отримали численні травми.

Четверо хлопчиків 13-16 років рухалися узбіччям. Як сталася аварія - не пам'ятають. Водій, схоже, теж - рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 13 разів.

Плями крові та сліди шин - саме тут, у самісінькому центрі Гарбузина, напередодні ввечері машина буквально знесла з узбіччя компанію підлітків. Один із хлопців від удару влетів у салон автомобіля, іншого - 15-річного Андрія - відкинуло на проїжджу частину. Вже в кареті швидкої він помер…

Після трагедії на куртці 15-річного Артема - й досі сліди бруду. Йому пощастило - автомобіль його лише зачепив. Хлопець розповідає: загиблий товариш приїхав зі столиці до бабусі, на різдвяні канікули. Вчора вони зустрілися і прямували з друзями на околицю села. Підліток запевняє - йшли узбіччям, на проїжджу частину навіть не виходили.

"Він ззаду получається. Я так гадав, що Влад буде у найгіршому стані, бо він все таки у вікно влетів. А Андрій, скоріше за все, буде в хорошому стані. Я встав, побачив - він в 5-6 метрах лежав. Я взагалі боявся його торкатися, щоб не нарушити, - раптом він у критичному стані, - щоб не нарушити дихальні шляхи", - розповідає Артем Прокопенко, потерпілий.

Бабусю Артема й досі трусить від побаченого. Вона одна з перших прибігла на місце аварії. Каже - машину зупинили свідки ДТП лише за 350 метрів від місця аварії. Наймолодший із компанії підлітків 13-річний Влад від удару через лобове скло залетів у салон машин. Звідти його діставали медики швидкої, у хлопця - численні переломи та закрита черепно-мозкова травма. А от сам водій, - розповідає жінка, - навіть не міг зрозуміти, що сталося.

"Там безполєзно говорити. Він собі сидить, шатається і все. На задньому сидінні. Його питають: хто він, - а він мовчить, він не соображає , що йому сказати. А хлопці взяли його документи, чи що, витягли і читають - Голбан Віталій", - говорить Ніна Новохацька, бабуся потерпілого.

Шоковані не лише рідні хлопців, а й усе село. Люди запевняють: подібні аварії - тут не рідкість. Поліція в цих місцях майже ніколи не патрулює, тротуарів немає, а водії постійно перевищують швидкість.

"Тут і тварини збиваються. У нас і сусіда от тут того збило 5 років назад. Тут взагалі у нас - "нормально їздять", - зазначила Олена Мирошніченко, жителька Гарбузина.

Це той самий автомобіль, який збив дітей. Зараз він на штрафмайданчику Корсунь-Шевченківського відділку поліції, а водій - у СІЗО в Черкасах. У його крові правоохоронці зафіксували 2,6 проміле алкоголю.

"На місці події гальмівного шляху виявлено не було. Кількість проміле, яке показало, в наслідок обстеження даної особи показує, що досить значний стан сп'яніння, але в будь-якому разі людина, яка сіла за кермо в стані сп'яніння - являється злочинцем", - наголосив Леонід Сіренко, заступник начальника слідчого відділу Корсунь-Шевченківського відділення поліції.

Завтра суд обере запобіжний захід водієві, підозру йому вже вручили.