В Индонезии произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Во вторник, 7 января, у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра).
Очаг залегал на глубине 30 км.
Информации о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в Японии произошло мощное землетрясение.
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