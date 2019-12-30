"Пора на отдых": Вера Брежнева напугала фанатов новым фото [ Редактировать ]
Известная певица Вера Брежнева, которая недавно поразила глубоким декольте, озадачила поклонников новым снимком. Так, соответствующее фото звезда опубликовала в своем Instagram.
"Обалденный и продуктивный год был у меня! По всем фронтам ! Итоги лень писать да и я просто наслаждаюсь его результатами ! Пусть 2020 будет еще лучше! Вот что я желаю себе вместе с крепким здоровьем!", - написала певица.
Фото: instagram.com/ververa
В целом фанатам понравилось селфи Брежневой, однако некоторые отметили, что певица выглядит устало и неухоженно.
"Что с тобой?", "Вера, пора на отдых", "Красотуля", "С наступающим!", "Что-то с тобой не так...", - написали юзеры соцсети в комментариях.
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