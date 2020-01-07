Страны Европы начинают выводить военных из Ирака [ Редактировать ]
Во вторник, 7 января, власти Словакии решили временно вывести своих военных из состава миссии НАТО в Ираке. Об этом сообщает "Словацкое радио".
В составе миссии НАТО находились семь словацких военных инструкторов.
По данным издания, военнослужащие "были перемещены в другую страну". Их дальнейшее участие в миссии альянса по обучению иракских солдат и служащих сил безопасности Братислава намерена обсуждать с руководством организации.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил послу при НАТО указание поддержать предложение о завершении миссии альянса в Ираке. Таким образом он отреагировал на решение иракского парламента прекратить в стране иностранное военное присутствие.
Как сообщает IDnes, часть своих войск из Ирака в Иорданию и Кувейт перебросит Германия.
По данным издания, Минобороны Германии сообщило о своих планах депутатам Европарламента. В составе контингента НАТО в Ираке служат 120 немецких солдат.
В то же время, в Минобороны Чехии заявили, что чешские солдаты остаются в Ираке.
"Они находятся на базах, где принимаются соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности", - заявил директор департамента коммуникации Минобороны Ян Пейшек.
Ранее мы писали о том, что Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией.
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