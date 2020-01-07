За 11 месяцев 2019 года в Украине зафиксирован масштабный рост задолженности по зарплатам [ Редактировать ]
Задолженность по зарплатам в ноябре снизилась на 6,3%. Однако в целом по результатам 11 месяцев 2019 года она значительно выросла.
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3220,9 млн грн. C начала года задолженность по зарплатам выросла на 21,8% (на 575,8 млн грн), а для работников экономически активных предприятий - на 40,1% (на 584 млн грн).
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
по теме
Новогодние "подарки" правительства украинскому народу: газ для населения дорожает на 29%
НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о том, что с 1 января 2020 года цены на газ для населения будут повышены на 28,59%
Бюджет-2020 доведеться змінювати - співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко обурений спекуляціями на фінансовому ринку України
За словами співголови партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, є дві причини, чому в бюджеті не вистачає коштів: перша - недобір коштів з митниці, а друге - спекуляції з державними облігаціями
У 2020 році на Україну чекатиме дефолт - співголова "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук
Причиною називає фінансово-кредитну кризу в Україні, а також рекордне падіння промисловості у 2019 році. Якщо ж парламент ухвалить земельну "реформу", то на країну чекають ще й криза у сільському господарстві та зростання цін на продукти
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко привітав українців з Новим роком
2020 рік має стати роком миру в Україні, - про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
Відкриття ринку землі стане злочином проти українських фермерів: в "Опозиційній платформі - За життя" прокоментували рішення Аграрного комітету
У політсилі "Опозиційна платформа - За життя"назвали дії профільного комітету злочинними, адже на засіданні порушили Конституцію України