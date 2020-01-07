Задолженность по зарплатам в ноябре снизилась на 6,3%. Однако в целом по результатам 11 месяцев 2019 года она значительно выросла.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3220,9 млн грн. C начала года задолженность по зарплатам выросла на 21,8% (на 575,8 млн грн), а для работников экономически активных предприятий - на 40,1% (на 584 млн грн).

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"