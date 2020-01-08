В жуткой авиакатастрофе в Иране погибли 11 украинцев. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"По обновленной информации, на борту находились 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 - Канады, 82 - Ирана, с - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании", - говорится в сообщении.

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Известно, что сейчас МИД находится в контакте с иностранными коллегами.

"Продолжаем уточнять информацию по пассажирам", - добавили в ведомстве.

Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.