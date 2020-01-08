Катастрофа в Ірані. Одразу після злету з аеропорту Тегерана розбився Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України". Усі хто перебував на борту (176 людей) - загинули, серед них - 11 українців.

У пам'ять про загиблих люди несуть квіти до аеропорту Бориспіль. Там зараз перебуває Ксенія Барвіненко, вона на зв'язку зі студією.

* * *

Авіакатастрофа українського рейсу в Ірані не залишила байдужими нікого. Тут в аеропорту Бориспіль співробітники "МАУ" несуть квіти до фотографій загиблих в Ірані колег. Десятки букетів та лампадок тут просто посеред терміналу аеропорту. Приходять схилити голови сюди не лише співробітники "МАУ", а й пасажири. Люди обіймають один одного, деякі не стримують сліз.

В авіатрощі загинули 9 членів екіпажу. Люди не вірять, що причиною могла стати помилка екіпажу - їх усіх згадують, як справжніх професіоналів та добрих колег.

Зазначимо, це перша смертельна катастрофа українського перевізника. Ми зібрали інформацію про авіакатастрофу українського рейсу. Тож, вся хронологія трагедії - у нашому матеріалі.

* * *

Це перші кадри авіатрощі - охоплений вогнем Boeing737 "МАУ" - через 6 хвилин після вильоту. Він прямував до Києва з Тегерану. Аварія сталася рано вранці, в цей час літак перебував на висоті майже 2,5 кілометри над землею. Він загорівся і почав стрімко втрачати висоту. А після падіння - на горизонті з'явився яскравий спалах.

На борту перебували 176 людей: дев'ятеро членів екіпажу та двоє українських пасажирів. А також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганіcтану, Німеччини та Великої Британії. Серед загиблих - 26 неповнолітніх, зокрема 13 дітей до 10 років. Тоді ще була надія, що можливо хтось вижив.

Згодом стало відомо, всі хто перебував на борту - загинули. Більшість пасажирів планували транзитний політ з Києва до Європи. Серед загиблих - студенти із Канади. Вони поверталися на навчання після різдвяних канікул. А наші авіалінії обрали через низькі ціни.

"На этом борту - мало украинцев, за счет того, что очень много пассажиров на этом борту планировали из аэропорта "Борисполь" лететь в другие направления. Это большинство "не прямых" пассажиров, летевших в Украину - это транзитные пассажиры. Он прилетал в "утреннюю волну" и коннектился с европейскими авиарейсами компании "МАУ". Это был один из лучших наших самолетов, с прекрасным надежным экипажем - 9 членов экипажа. Принято решение отменить полеты в Иран на неопределенный строк", - зазначає Євген Дихне, президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".

За кілька годин у посольстві України в Ірані заявили, що виключають версію теракту через ракетну атаку. Попередньо, причина трагедії - суто технічна. Однак, пізніше це повідомлення зникло з сайту, натомість - з'явилось лаконічне: "комісія з'ясовує причини аварії".

"Причина встановлюється комісією і тільки після рішення спеціальної створеної комісії буде озвучена причина падіння літака. Навіть попередньої причини немає, тому що будь-яка інформація, що буде оголошена - буде дуже чутливо мати відповідні наслідки. Тому офіційна причина буде встановлена і оголошена", - наголосив Максим Коваленко, керівник оперативної кризової групи ДКС.

При РНБО створили оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою. А Україна офіційно заборонила польоти над Іраном. Свої рейси скасували і інші світові авіакомпанії. Такі рішення вони ухвалили через ракетні удари, що відбулися незадовго до катастрофи українського літака.

"До з'ясування обставин, в зв'язку з тим, що ми хочемо зрозуміти, що там насправді відбулося до цього моменту - ми прийняли рішення, що українські авіакомпанії не будуть працювати в повітряному просторі Ірану", - повідомив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Прокурор Тегерана повідомив з місця події, що обидві чорні скриньки літака знайдено на місці катастрофи, однак американській компанії Boeing, яка будувала літак, - їх не передаватимуть.

А тим часом, президент України доручив перевірити усі пасажирські літаки.