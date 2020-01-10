Детали украинского самолета МАУ Boeing-737 убирают бульдозером и доставляют на площадку сбора. Об этом написал в Twitter основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

Бульдозер сбрасывает детали без порядка на свалку деталей.

"Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагментах корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", - рассказали в межведомственной комиссии источник Цензор.НЕТ.

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"Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом? На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран - о технических причинах происшествия", - резюмиорвал источник.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.