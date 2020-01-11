"Виновные будут наказаны": Зеленский выступил с заявлением о авиакатастрофе в Иране [ Редактировать ]
Владимир Зеленский / Фото: fRodina.news
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и рассказал об авиакатастрофе с Иране.
"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - сказал президент.
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