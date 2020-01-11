Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и рассказал об авиакатастрофе с Иране.

"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - сказал президент.

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