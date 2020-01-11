Кабмин выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по 200 тысяч гривен [ Редактировать ]
Кабинет министров выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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