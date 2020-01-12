Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка черных ящиков сбитого Ираном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщает Бюро сообщило в Twitter.

"Бюро расследований и анализа подтверждает, что примет участие в технической работе по расшифровке черных ящиков, которая пройдет в Украине", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе бюро заявили, что за любые вопросы относительно времени и прогресса расследования отвечают иранские власти.

Раньше сообщалось о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.