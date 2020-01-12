На иранских зданиях развесили траурные плакаты [ Редактировать ]
На зданиях в Иране появились траурные плакаты в память о погибших пассажирах сбитого украинского самолета недалеко от аэропорта Тегерана.
А на тротуаре власти нанесли флаги США и Израиля, чтобы все желающие могли их топтать.
Тем временем, протесты в Иране продолжаются, а полиция применяет к митингующим слезоточивый газ. От газа пытаются спастись в метро, но и туда залетают газовые гранаты.
Напомним, протесты в Тегеране связаны с тем, что иранские военные сбили украинский "Боинг", большинство на борту которого составляли иранцы.
Раньше сообщалось о том, что Иран охватили массовые протесты после признания вины в авиакатастрофе.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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