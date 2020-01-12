На зданиях в Иране появились траурные плакаты в память о погибших пассажирах сбитого украинского самолета недалеко от аэропорта Тегерана.



А на тротуаре власти нанесли флаги США и Израиля, чтобы все желающие могли их топтать.

Тем временем, протесты в Иране продолжаются, а полиция применяет к митингующим слезоточивый газ. От газа пытаются спастись в метро, но и туда залетают газовые гранаты.



Напомним, протесты в Тегеране связаны с тем, что иранские военные сбили украинский "Боинг", большинство на борту которого составляли иранцы.

Раньше сообщалось о том, что Иран охватили массовые протесты после признания вины в авиакатастрофе.