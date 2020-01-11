В Иране начались массовые протесты после заявления о сбивании ракетой украинского самолета, ведь большинство погибших в нем были иранцами.

Люди протестуют в Тегеране напротив университета Амира Кабира и скандируют: "отставки недостаточно, нам нужна справедливость" и "долой диктатора".

Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.