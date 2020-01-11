Иран охватили массовые протесты после признания вины в авиакатастрофе [ Редактировать ]
В Иране начались массовые протесты после заявления о сбивании ракетой украинского самолета, ведь большинство погибших в нем были иранцами.
Люди протестуют в Тегеране напротив университета Амира Кабира и скандируют: "отставки недостаточно, нам нужна справедливость" и "долой диктатора".
Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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