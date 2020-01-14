На Донбасі зафіксували шість обстрілів [ Редактировать ]
Шість ворожих обстрілів зафіксували минулої доби на Донбасі. Під вогнем окупантів опинилися наші позиції неподалік Зайцевого, Луганського, Оріхового та Новотошківського.
Бойовики знову били із забороненого озброєння. Застосовували міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Українські армійці тримають оборону, втрат серед захисників - немає.
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