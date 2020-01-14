Власну козину ферму організувала у Карпатах переселенка з Донбасу. Разом із сусідкою виготовляють сири. Грошей на бізнес у фермерок не було. Допомогли гранти, які жінки виграли, написавши самотужки бізнес-плани. Результат бачила Христина Гашенко.

Карпати. Село Тухля. Катерина Лісова зустрічає гостей. Разом із власницею виходять кози. Ситі й доглянуті. Це особлива молочна порода. На день вони дають до шести літрів молока кожна. Хоч є і рекордсменки - до 12 літрів.

"У нас козочки з ангенської породи. Це у нас підлітки, це ті козочки які у нас на фермі народилися".

Стару, напівзруйнована сільську ферму Катерині вдалося відновити. Звичайною плівкою закрили вікна та провели світло. Прикрасили все рушниками та вишиванками. Всіх гостей тут пригощають свіжим козиним молоком.

З козиного молока господині виготовляють найрізноманітніші сири. Класичний, копчений на гілках вишні, сири із різними карпатським травами. Усі рецепти - авторські.

"У нас є і копчений, і лютий сир. Він часто порівнюють з дорблю або з горганзолою, але у нас він пастообразний і рецептура зовсім інакша. За основу ми взяли взагалі рецепти карпатських бабусь, до речі о цей лютий сир нам передала рецепт бабуська якій уже було за 90 років", - говорить Катерина Лісова, фермерка.

Продукцію готують на звичайній фермерській кухні. З обладнання газова плита та кастрюлі. Господині розповідають, особливого устаткування, щоб приготувати сир не треба. Хоча тонкощі рецепту тримають у секреті. Кажуть, найважче у справі - це доглядати сири поки ті дозрівають.

"Коли вони вже пресувалися, засолилися і кожен день там ходиш перевертаєш, дивишся, доглядаєш, миєш. Це займає дуже багато часу, але коли любиш цю справу то воно якось із задоволенням, не замічаєш той час", - говорить Катерина Ільків, фермерка.

Аби сири з травами були духмяніші і мали насичений запах, карпатські рослини збирають по-особливому.

"Треба його правильно висушити, не при високій температурі. Не дуже тривало, щоб ефірні олії не випаровувались. Збирають після роси і бажано до обіду і сушать в тіньочку", - говорить Віктор Борисов, фермер.

Спершу для втілення мрії у Катерини не було грошей. Проте жінка не відступала - розробила бізнес-план. І подала його на здобуття грантів - українських та міжнародних. І кілька з них таки виграла.

"Основне обладнання те що ми купили якраз за грандівські кошти і не тільки обладнання. У нас всі козочки зараз біленькі і уже відсотки великі із ангенської породи, а завдяки Байку цапу нашому, якого ми купили на фермі Шеврета Бернара Вільємма, який зробив нам цих молодих козочок гарних", - говорить Катерина Лісова, фермерка.

У планах жінок-фермерок - створення великого сучасного господарства. На будівництво котрого потрібні чималі гроші. То ж фермерки вчергове мудрують над новим бізнес-планом.