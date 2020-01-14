Перша у Львові жінка-кінолог з'явилася в Нацгвардії [ Редактировать ]
Перша у Львові жінка-кінолог з'явилася в одній із військових частин Нацгвардії. До того вона працювала перукаркою і майстринею тату. Що підштовхнуло дівчину змінити фах? - знає Христина Гашенко.
Військова частина Національної гвардії. Альона Лігаєва разом зі своїм вихованцем нас зустрічає біля тренувального майданчика.
Аксель - бельгійська вівчарка малінуа. Йому лише рік. Щодня пробігає близько 7 кілометрів. Пес - з характером. Тож потребує неабиякого тренування, - розповідає дівчина.
"Вони дуже розумні, але запам'ятовують як хороші команди, так і ваші промахи. Тому тут така справа. У собаки такий темперамент, що треба працювати обов'язково. Він холерик потребує дуже багато як фізичних навантажень", - розповідає Альона Лігаєва, дресирувальник кінологічної служби військової частини 4114.
Альона Лігаєва за освітою перукар-модельєр. Працювала і майстром тату. Служити в Нацгвардії дівчина на планувала. Усе за неї вирішив Аксель, зізнається Альона.
"У мене був насправді вибір - віддати його самого на службу, або піти разом із ним. Ну, відповідно, я його взяла. Я взяла цю собаку - це був мій вибір. Тобто, надалі я за нього відповідаю", - зазначила Альона Лігаєва, дресирувальниця кінологічної служби військової частини 4114.
Кілька днів тому дівчина склала присягу. Тепер вона офіційно єдина жінка-кінолог у цій військовій частині Нацгвардії.
"Кінологів-жінок ще не було з часів Незалежності. Вона показує хороший приклад навчання службової собаки і вона після "курсу молодого бійця" буде займатися охороною громадського порядку у місті Львові - безпосередньо, вже зі своєю службовою собакою", - зазначив Олег Конопляник, перший заступник командира військової частини 4114.
Разом із Альоною в цій частині собак тренують 12 військовослужбовців. У кожного - свій вихованець. Для тренувань тут - спеціальний майданчик із бар'єрами, ямами, лазами та авто для обшуку.
"Може, десь злочинець втікати через якісь перешкоди стрибати, собака повинна десь доганяти - і от для того ми їх дресируємо. Буває тяжко дресирувати, бо це є живий організм і ми не знаємо, що від нього чекати", - розповідає Роман Ковалко, начальник кінологічної групи першого патрульного батальйону військової частини 4114.
До нової домівки Аксель ще звикає. Тож тренують його на звичному майданчику.
Попереду в Акселя 4 місяці навчань і дресирувальний спецкурс. Тож на патрулювання вулиць Альона з ним вийде лише з травня.
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