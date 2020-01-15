Префекти, призначені президентом. Замість міст і селищ - територіальні громади та Округи, статус яких можна змінити окремим законом. Як і устрій області. Це основні зміни, які запропонував президент у своєму проекті децентралізації. Чому парламентські фракції згуртувались проти цієї ініціативи - розкаже Ксенія Барвіненко.

Президентську ініціативу нардепи обговорювали ще до нового року. І ось нарешті законопроект з'явився на порядку денному. Але розглядати його обранці не поспішають. Усі фракції, окрім монобільшості - проти. Застерігають, такий закон може повністю знищити місцеве самоврядування.

"Ми отримаємо новий феодальний лад, тому що префекти як нові наглядачі отримають такі повноваження, що тепер до них будуть іти домовлятися мери депутати, щоб отримати лояльність зі сторони префектів. Це буде наслідком змін до Констиутції. Також про особливий статус Донбасу було багато розмов - немає тут такого, але є статус, визначається лише законом, тобто немає "запобіжника" в 300 голосів. Тепер можна ліквідовувати, об'єднувати області, міняти не лише їхні назви, а й статус врядування в цій області", - наголосив Роман Лозинський, народний депутат, "Голос".

В опозиції ініціативу назвали спробою поставити так званих "смотрящих" від президента у кожній області.

"Дуже велике протистояння, тому що люди розуміють, що робиться. Людей знову заганяють в якусь політичну цензуру, якесь стойло і дуже багато протесту, тому що таким чином поводитись з місцевими органами влади - коли можна будь-якого мера, керівника обласного обласної ради відсторонити на основі рішення префекта, пропозиції префекта. Тобто, є "смотрящий" за областю, або за громадою, який і вирішує - буде цей керівник працювати, якого обрали люди, чи ні.

Це прямий шлях до волюнтаризму та авторитаризму, це абсолютно неприйнятна ситуація, це не децентралізація, це подальша централізація і політична цензура. Тому ми категорично проти такого законопроекту і ми не будемо за нього голосувати. Ми будемо проти", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

У монобільшості ж заявляють, повноваження префектів визначать окремим законом, але пізніше.

"Префектів ще не було, якщо на сьогодні їх наділити "без кордонів" такими можливостями - коли вони зможуть зупини будь-яке рішення, котре вони вважають неконституційним, або відсторонити будь-якого голову, яким вони вважають порушує конституцію, - то це не правильно. Вони мають мати чіткий перелік тих питань, до компетенції якої вони будуть відноситися", - наголосила Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу".

Та й історія внесення законопроекту на розгляд не минула без скандалів. Напередодні профільний комітет отримав текст документу та поправки до нього з купою помилок.

"Виявилося що проект закону, який був поданий президентом України якраз про зміни до Конституції. Ви тільки вдумайтеся, зміни до Конституції! Він був поданий з помилками - тобто, сам текст закону не відповідав тій таблиці порівняльній, яка була подана разом з цим текстом. І щоби пройти правильно по процедурі, щоби подати законно цей законопроект - президент просто пише листа "ой ми трошки помилилися - змініть закон на сайті Верховної Ради" - це кричуще порушення будь-яких процедур", - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська солідарність".

Врешті документ вирішили не розглядати. Така ж сама доля спіткала і законопроекти про легалізацію грального бізнесу. Їх поставили на повторне друге читАння. Адже минулого разу направили на доопрацювання в комітет, щоб врахувати основні зауваження обранців - про вік гравців та розміщення казино.

"Дві принципові речі, перша річ - вік гравця, від 21 року. Було 18 - це було не правильно і викликало у нас сумніви, друга річ - прибрати гральні заклади з вулиці. Тобто, гральні заклади, які сьогодні розташовані на території наших міст - більше цього не буде! Не буде в ТРЦ, буде лише в готелях - така практика є за кордоном і ми її вважаємо слушною", - заявив Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу".

Але, на думку нардепів, після доопрацювання законопроект став ще гіршим. Спочатку пропонували, що розміщувати казино будуть лише в 5-зіркових готелях, тепер планку знизили до трьох.

"Нам пропонується, наприклад, після прийняття закону - на наступний день 250 ігрових залів відкриється у Харкові, тому що така кількість на даний момент, які мають 3 і вище зірок. 80 - у Тернополі, понад 50 в Івано-Франківську. І доступ буде у будь-якої людини, яка може заплатити близько 500 гривень за ніч - просто показати, що вона в цей готель офіційно потрапила", - говорить Ярослав Юрчищин, народний депутат, "Голос".

Та і роботу онлайн-казино в документі ніяк не врегулювали.

"Неліцензійна діяльність онлайн-казино, гральних апаратів - тобто, на мій погляд, всю націю підсадять на страшну голку, якою хворіють за оцінкою ВООЗ - 6% населення, коли остання копійка з хати буде нестись в гральні заклади, або в казино. Це найстрашніше, що можна собі уявити. Доходи, які вони планують в бюджеті - це мізерне у порівнянні з тим, які втрати будуть із бюджету і морального стану суспільства", - зазначив Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

"Благодаря вашим правоохранительным органам закрыли все нелегальные казино в Украине. Вы показали и продемонстрировали, что вы в состоянии побороть сегодня эту заразу в нашей стране. Что вы в состоянии сегодня искоренить игорный нелегальный бизнес в Украине. Так пожалуйста, доведите это начатое дело до конца! Избавьте Украину от этого порока! От этой заразы и нечести, которую пытаются в нашу страну сегодня, как на свалку, притащить разные международные компании", - закликала Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Коли законопроекти знову внесуть у порядок денний - невідомо. Адже до кінця сесії у нардепів лишилося два дні, а у планах ще з десяток непроголосованих ініціатив.