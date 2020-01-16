Авиакатастрофа в Иране: канадские эксперты не получили доступ к черным ящикам [ Редактировать ]
Специалисты из Канады посетили место крушения украинского самолета в Иране. Эксперты намерены участвовать в расшифровке черных ящиков. Об этом сообщает "Голос Америки".
"Представители Канады посетили место крушения украинского "Боинга" в Иране, в результате которого погибли 57 канадских граждан, и вскоре займутся изучением обломков самолета", - сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно.
Он также добавил, что следователи из этой страны еще не получили доступ к черным ящикам и записей переговоров пилотов самолета Boeing 737-800, но настаивают на таком доступе.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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