Самець черепахи з легендарним лібідо виходить на пенсію [ Редактировать ]
Самець черепахи з легендарним лібідо повертається на Галапагоські острови. У 60-х він врятував свій вид від вимирання, бо став батьком восьмисот дитинчат на архіпелазі.
Дієго відібрали у рамках відновлення популяції гігантських черепах, і він запліднив сотні самок. Завдяки цьому програма розведення виявилася успішною.
Згодом самця перевели до зоопарку в Каліфорнії, зараз він готується повернутися на батьківщину. Галапагоські острови в Тихому океані занесені у список світової спадщини Юнеско через унікальну флору й фауну.
Щороку їх відвідують мільйони туристів.
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