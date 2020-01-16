Самець черепахи з легендарним лібідо повертається на Галапагоські острови. У 60-х він врятував свій вид від вимирання, бо став батьком восьмисот дитинчат на архіпелазі.

Дієго відібрали у рамках відновлення популяції гігантських черепах, і він запліднив сотні самок. Завдяки цьому програма розведення виявилася успішною.

Згодом самця перевели до зоопарку в Каліфорнії, зараз він готується повернутися на батьківщину. Галапагоські острови в Тихому океані занесені у список світової спадщини Юнеско через унікальну флору й фауну.

Щороку їх відвідують мільйони туристів.