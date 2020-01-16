"Йорданські пампухи" для бійців на Донбасі. Небайдужі львів'яни приготували гостинці для військових на сході понад дві тисячі запашних булок та 150 метрів кров'янки. А ще фрукти, теплі речі та медикаменти. Усе доправлять на Схід. Розповідає Христина Гашенко.

Готувати передачу бійцям на передову львівські волонтери почали заздалегідь.

За один день львів'яни приготували 150 метрів кров'янки. Потім її порізали та упакували.

"Там є гречка, цибулька смажена підгарля ми тушили, смажили. Кров. Це все вимішували. Сіль перець. Начиняли тим кишку. І тоді вже готову безпосередньо вже зроблену кишку ми її заморозили щоб вона свіженькою приїхала до наших хлопців на схід", - говорить Тетяна Пастух, волонтерка, дружина учасника АТО.

Також на додаток до святкового гостинця волонтери напекли 2 тисячі 100 пампухів із вишнею та маком.

"Хлопці, які проходять службу на сході які воюють знають, що таке для них свято. Йорданські пампухи самі смачні і тому, щоб хлопці відчули що є наші хлопці, що вони будуть так святкувати традиційно як ми, ми рішили їм зробити ось таке свято", - говорить Олег Лазар, волонтер.

Готувати для бійців на передовій не важко, розповідають волонтерки. Це вже не перший досвід. До дня Миколая львів'янки відправили на фронт 12 тисяч вареників.

"Так у них там є якісь тушонки, макарони, гречка, м'ясо, але домашнього вони там не можуть приготувати. І вони дуже сумують за такою їжею. І ми галицькі жінки, збираємося в купку складаємо список продуктів шукаємо спонсорів, які допомагають лише продуктами, коштами ми нічого не беремо", - говорить Катерина Кожушко, волонтерка, дружина учасника АТО.

Разом із кров'янкою та пампухами, волонтери передадуть на Схід спецодяг, ліки та понад пів тонни фруктів.

"Зима, молоді хлопці, які потребують також вітамінів, авітаміноз і ми також з їхнім проханням ми відправляємо їм яблука, мандарини, банани, апельсини", - говорить Олег Лазар, волонтер.

Усе спаковане вантажитимуть в авто, котре й вирушить у зону ООС.

У маршруті волонтерів 20 точок на лінії зіткнення.

Наступного разу бійцям на передову львів'яни запланували приготувати яворівський пиріг та маківник.