Настя Каменских похвасталась фигурой в мини-шортах [ Редактировать ]
Известная артистка Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике, где она находится вместе со своим мужем. Соответствующими снимками она поделилась в Instagram.
Певица запостила несколько фото, на которых предстает в коротких синих шортах, топе и оранжевых кроссовках.
"Доброго спортивного утра! Спорт - уже давно неотъемлемая часть моей жизни. Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку, или на целостную спортивную тренировку в зале. Особенно люблю утренние тренировки - это 100% гарантия отличного настроения на весь день! А спорт во время отдыха на свежем воздухе, да еще и в любимой Мексике - это вообще ", - рассказала Каменских.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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