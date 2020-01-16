Известная артистка Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике, где она находится вместе со своим мужем. Соответствующими снимками она поделилась в Instagram.

Певица запостила несколько фото, на которых предстает в коротких синих шортах, топе и оранжевых кроссовках.

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"Доброго спортивного утра! Спорт - уже давно неотъемлемая часть моей жизни. Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку, или на целостную спортивную тренировку в зале. Особенно люблю утренние тренировки - это 100% гарантия отличного настроения на весь день! А спорт во время отдыха на свежем воздухе, да еще и в любимой Мексике - это вообще ", - рассказала Каменских.

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