Донорство - тільки за попередньою згодою. Парламент Німеччини ухвалив опозиційний законопроект про трансплантацію органів після смерті людини. Які ще варіанти розглядали парламентарії і скільки німців наразі чекають на пересадку органів?

За сьогоднішнім голосуванням у Бундестазі Зігфрід Ріхтстайг стежив з лікарняного ліжка. Уже 130 днів чоловік перебуває в одній із клінік Берліна і не залишає палати довше ніж на півгодини. Пан Ріхстайг - у списку очікування на трансплантацію серця.

"Це може статися будь-якої миті. Але в постійному очікуванні час тягнеться вкрай повільно. До того ж важко знайти серце, яке підійде саме тобі. Ти лежиш і просто чекаєш, що ось зараз зайде санітар і скаже "Ходімо на операцію", - говорить Зігфрід Ріхтстайг, житель Берліна.

Часу в чоловіка обмаль. Трансплантацію серця в Німеччині роблять пацієнтам лише до шістдесяти п'яти років.

"Зараз мені 64, і час спливає. Може статися так, що я марно чекав весь цей рік", - говорить Зігфрід Ріхтстайг, житель Берліна.

У цій клініці на донорські органи чекають ще 15 пацієнтів. По всій Німеччині - таких людей майже 10 тисяч.

"Наші пацієнти чекають у середньому до року. Морально це дуже важко витримати. Німеччині терміново потрібні донорські органи". - зазначає Манфред Хуммель, представник лікарні Берліна.

Допомогти хворим сьогодні спробував німецький парламент. Депутати розглянули два законопроекти про донорство - від влади і від опозиції.

Проекти закону, за які голосували депутати, кардинально різнилися. Влада пропонувала вважати людину донором автоматично, якщо за життя вона категорично не відмовилася пожертвувати свої органи іншим. Опозиція розробила інший варіант - людина, навпаки, сама повинна погодитися стати донором. Врешті-решт ухвалили останній, за нього проголосували 432 депутати.

Опозиційний законопроект передбачає створення спеціального онлайн-реєстру, де кожен німець зможе зареєструватися і зазначити, чи згоден він стати донором. Рішення можна змінити в будь-який момент. А лікарям доручать провести інформаційну кампанію і під час спілкування з пацієнтами пояснювати, чому важливо стати донором.

"У нашій Конституції чітко вказано - кожна людина має право на самовизначення. І ми повинні поважати цей пункт", - наголошує Анналєна Бербок, співголова партії "Зелені".

Нині в Німеччині можна стати донором, заповнивши за життя спеціальний паспорт. Торік свої органи пожертвували 900 людей.