Украина имеет все предпосылки для экономического роста в следующие несколько лет. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года.

"Подписано важный документ, который предусматривает развитие финансового сектора по пяти основным направлениям. В Украине сейчас есть все для того, чтобы быстро расти следующие несколько лет. Тенденции, которые мы сегодня наблюдаем - это и увеличение золотовалютных резервов, и рекордное снижение инфляции - означает, что нашей стране начинают верить", - отметил глава Кабинета министров Украины.

Алексей Гончарук также отметил, что правительства и национального банка Украины есть множество общих приоритетов в работе над восстановлением экономики государства. премьер-министр акцентировал внимание на том, что Кабинет министров и Национальный банк были и есть надежными партнерами.

"Правительство и Нацбанк имеют общие приоритеты: экономике надо максимально быстро дать доступ к дешевым ресурсам и уменьшить риски для финансовых учреждений», - отметил Алексей Гончарук.

По его словам, дешевые кредиты нужны украинцам уже сейчас, поэтому с 1 февраля будет запущена программа дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%, анонсированную ранее президентом Владимиром Зеленским.

"Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. Мы готовы к сложным вызовам, которые ожидают нас следующие несколько лет", - отметил Премьер-минис

Напомним, Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

А также Алексей Гончарук внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность министра развития территории общин Украины.