На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась интересная петиция. Автор документа просит главу государства разрешить доступ украинцам к российским социальным сетям с такими как, " ВКонтакте", " Одноклассники"и поисковой системе "Яндекс".

Прошу принять закон о возозбновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний таких, как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т. д. Так как многие из этих интернет-ресурсов очень нужны для многих украинцев. Это информационно-развлекательные ресурсы, которые не наносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом. И их блокировки считается целесообразной, - просит в петиции Дмитрий Каминский.

Для того, чтобы президент рассмотрел петицию, она должна набрать не меньше 25000 голосов. По состоянию на 12:30 подписей под петицией не больше 200.

Напомним, доступ российским сайтам и социальным сетям был запрещен пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году. Данный вопрос вызывал огромный всплеск эмоций у пользователей сети, который не может утихнуть до сих пор. Именно поэтому, некоторые украинцы, возлагая надежда на нового президента, просят отменить данное решение.

Тем не менее, украинцы все же нашли выход из данного положения. Благодаря приложению VPN, большинство граждан нашей страны до сих пор пользуются социальными сетями России.

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