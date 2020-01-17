Известная артистка Настя Каменских дала интервью и снялась для мексиканского журнала Playboy.

Она рассказала, что хочет познакомить Мексику с богатой украинской культурой и провести там концерт. Ее пригласили презентовать песню "Elefante" и после этого ее полюбила вся страна.

"Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно - люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни", - отметила NK.

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Певица рассказала, что очень любит эту страну. Любовь к Мексике передалась ей от родителей, которые ранее жили там и много рассказывали о культуре.

"Я люблю латиноамериканскую музыку, и мне всегда хотелось понимать, о чем эти песни, понимать язык. Это мотивировало меня выучить испанский. Практиковать разговорную речь мне помогают мексиканские мыльные оперы, я их столько пересмотрела, что уже и сложно вспомнить все названия", - рассказала Настя.

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