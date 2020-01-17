В США родился щенок с ярко-зеленой шерстью. Это связано с нарушениями работы внутренних органов. Об этом сообщает WLOS.

Пес с аномальным цветом шерсти появился на свет в американском городе Кантон. Хозяйка щенка испугалась и отнесла животное к ветеринару.

Читайте также Девушка случайно нашла сестру-близнеца в интернете

В клинике врачи удивились, но объяснили, что цвет шерсти собаки получил необычный окрас из-за избытка желчи в содержимом кишечника эмбриона. Но, позже цвет поменялся и приобрел нормальный цвет.

Хозяйка щенка отмечает, что после рождения он был зеленый, поэтому его назвали Халк. Сейчас шерсть пса уже желтая.