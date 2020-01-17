Необычная аномалия: щенок родился с ярко-зеленой шерстью [ Редактировать ]
В США родился щенок с ярко-зеленой шерстью. Это связано с нарушениями работы внутренних органов. Об этом сообщает WLOS.
Пес с аномальным цветом шерсти появился на свет в американском городе Кантон. Хозяйка щенка испугалась и отнесла животное к ветеринару.
В клинике врачи удивились, но объяснили, что цвет шерсти собаки получил необычный окрас из-за избытка желчи в содержимом кишечника эмбриона. Но, позже цвет поменялся и приобрел нормальный цвет.
Хозяйка щенка отмечает, что после рождения он был зеленый, поэтому его назвали Халк. Сейчас шерсть пса уже желтая.
Ранее мы писали о том, что собака лизнула мужчину и обрекла его на мучительную смерть. Он заразился от собственной собаки и умер.
Также мы писали о том, что собака разорвала девушке лицо во время фотосессии. Девочка устроила фотосессию с овчаркой, которая закончилась госпитализацией и наложением швов. Медики наложили на лицо пострадавшей около 40 швов а раны были очень глубокими.
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