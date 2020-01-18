Гололед и туман: водителей призвали быть осторожными на дорогах [ Редактировать ]
В субботу, 18 января, Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" предупреждает водителей о гололеде на дорогах в нескольких областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"18.01.2020 г. местами туманы в большинстве восточных, ряда северных и центральных областей. Средняя температура воздуха -5… +1. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; местами гололед в Днепропетровской, Донецкой, Ровенской, Херсонской областях", - отмечается в сообщении.
В "Укравтодоре" сообщают, что на перевалочных участках дорог без осадков, состояние покрытия в основном сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 234 единицы техники и 282 рабочих", - сообщает пресс -служба.
Ранее сообщалось, какая погода будет на этих выходных.
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