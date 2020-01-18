В субботу, 18 января, Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" предупреждает водителей о гололеде на дорогах в нескольких областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"18.01.2020 г. местами туманы в большинстве восточных, ряда северных и центральных областей. Средняя температура воздуха -5… +1. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; местами гололед в Днепропетровской, Донецкой, Ровенской, Херсонской областях", - отмечается в сообщении.

В "Укравтодоре" сообщают, что на перевалочных участках дорог без осадков, состояние покрытия в основном сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 234 единицы техники и 282 рабочих", - сообщает пресс -служба.

Ранее сообщалось, какая погода будет на этих выходных.