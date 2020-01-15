В Киевской области во время пожара в частном доме погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что скончались двое детей и их отец.

"14 января в ГСЧС поступила информация, что в с. Погреба Тетиевского района в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли трое людей, из них 2 детей (2015 и 2016 годов рождения. Пожар самоликвидировался. Огнем уничтожен матрас", - говорится в сообщении.



Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.