Под Киевом в пожаре погибли двое детей и отец [ Редактировать ]
В Киевской области во время пожара в частном доме погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что скончались двое детей и их отец.
"14 января в ГСЧС поступила информация, что в с. Погреба Тетиевского района в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли трое людей, из них 2 детей (2015 и 2016 годов рождения. Пожар самоликвидировался. Огнем уничтожен матрас", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.
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