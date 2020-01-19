Какие напитки помогают от кашля [ Редактировать ]
В зимнее время многие часто болеют. Однако, как известно, лекарства - не всегда лучший способ от болезни. Медики рассказали о том, что есть несколько видов напитков, которые облегчат простуду и кашель, передает newsyou.info.
Так, во время кашля, как правило, отекают носоглотка, гортань и выделяется из носа много слизи. Чтобы уменьшить эти проявления простуды, которые провоцируют или усугубляют кашель, нужно включить в свое меню такие напитки.
Например, любой теплый чай без кофеина - это может быть чай из заварника обычный, или из трав. Также полезно будет хотя бы раз в день, пока вы лечитесь, выпить чашку горячего куриного бульона.
Теплые фруктовые соки полезны вдвойне - они и источник витамина С, и источник жидкости, которая улучшает обменные процессы. Соки же позволяют избавиться от слизи.
Кроме того, стоит при кашле пить много теплой чистой воды - можно даже без лимона и меда. Но с медом слизь быстрее покинет вас и вам будет легче дышать.
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